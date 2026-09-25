A 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de Goiás (MPGO) expediu ontem duas recomendações com a exigência de suspensão da tramitação do projeto de lei nº 420/2026, de autoria da Prefeitura de Goiânia. A proposta se refere à autorização ao município para alienar e transferir bens imóveis para a constituição de um ou mais Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). A principal exigência da promotora Leila Maria de Oliveira é a publicação da lista dos imóveis que farão parte da proposta.\nA promotora considera que a ausência do conhecimento prévio dos imóveis “compromete o conhecimento concreto, pelo Poder Legislativo e pela população, sobre quais bens, em que localização e com que destinação serão efetivamente afetados, em possível contrariedade ao princípio da publicidade”. Os documentos decorrem de representação protocolada pela vereadora Aava Santiago (PSB) no último de 15. O Ofício Recomendação nº 3/2026, endereçado ao presidente da Câmara, Romário Policarpo (Cidadania), solicita que a votação da matéria em Plenário seja realizada apenas após o saneamento das inconsistências jurídicas e técnicas apontadas pelo órgão fiscalizador.