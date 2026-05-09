Em março passado, um total de 46 detentos na comarca de Uruaçu, Região Norte de Goiás, estava na fila de espera por uma tornozeleira eletrônica de monitoramento da Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP). O dado faz parte de um ofício desse órgão encaminhado ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), após o órgão questionar a situação de falta de equipamentos na comarca.\nNo dia 5 deste mês, o promotor Sávio Fraga e Greco, do Centro de Apoio Operacional Criminal (CAO Criminal) do MP-GO, requereu novamente à DGPP a atualização da situação das tornozeleiras em Goiás.\nSegundo o MP-GO, há um acompanhamento das situações de fila de espera por tornozeleiras e detentos que são liberados do cárcere sem o monitoramento. Houve, no dia 24 de abril, uma visita à Seção de Monitoramento (SIME) para tratar dos casos.