O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ingressou com uma ação civil pública pedindo a suspensão imediata de três shows contratados pela Prefeitura de Esperantina, no Bico do Papagaio. As apresentações, programadas para a 19ª Festa do Cupu, custariam cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos e foram publicadas no mesmo dia em que o município decretou situação de emergência na cidade.\nDe acordo com os contratos, o município planejava pagar R$ 550 mil ao cantor Amado Batista, R$ 315 mil a Marcynho Sensação e R$ 150 mil a Pedro Vinícius. Os eventos estavam previstos para ocorrer entre os dias 14 e 16 de maio.\nA ação, assinada pelo promotor Elizon de Sousa Medrado, da 2ª Promotoria de Justiça de Augustinópolis, destaca que as contratações foram feitas na mesma semana em que a prefeitura decretou situação de emergência devido aos danos causados pelas fortes chuvas na infraestrutura da cidade.