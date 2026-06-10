Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos (Divulgação/PCTO)\nAlém de denunciar o empresário Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, por assassinato, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) requereu o pagamento de R$ 100 mil de indenização mínima à família do vigia Dhemis Augusto Santos, 35 anos. O documento descreve que a vítima sofreu ameaças e coronhadas antes de ser morta em um shopping de Palmas.\nA acusação classifica o homicídio como quadruplamente qualificado. O MPTO sustenta que o réu agiu por motivo fútil, utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, gerou perigo comum ao efetuar disparos em local público e empregou arma de fogo de uso restrito (pistola 9mm). Além do homicídio, Waldecir responde pelo porte ilegal do armamento.\nAcidente que matou pai, mãe, filho e nora: o que já se sabe sobre a tragédia na TO-110