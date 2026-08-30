A garantia de um ambiente escolar seguro no Tocantins tem enfrentado um obstáculo silencioso: a subnotificação de ocorrências de violência. Um levantamento realizado pelas promotorias de Justiça de Palmas revelou que apenas 23,9% dos registros de atos infracionais no ambiente escolar partem das escolas.\nSegundo os dados, 58,2% das denúncias são feitas diretamente pelas vítimas ou por seus familiares, enquanto o próprio MPTO responde por 17,9% dos encaminhamentos.\nEssa realidade acendeu o alerta no sistema de justiça e motivou o MPTO a reunir diretores de escolas públicas da capital para estabelecer um fluxo oficial e direto de comunicação. O encontro buscou esclarecer o funcionamento prático da rede de proteção à infância e juventude, com o objetivo de reduzir incertezas de gestores escolares sobre como proceder diante de conflitos.