A comunidade muçulmana inaugura, hoje, no Setor Central, a Mesquita Al Taubah, o primeiro templo dedicado à religião islâmica de Goiânia. Com o conceito “Uma casa de oração. Uma ponte de diálogo. Um espaço de paz”, o novo espaço nasce com a proposta de ser um ambiente de acolhimento, aprendizado e convivência.\nAs atividades na mesquita serão conduzidas pelo sheik (nomenclatura do líder religioso muçulmano) Kamal Hamideh, de 84 anos, e sua mulher Fatimah Hamideh, de 70. “Meu sonho desde pequeno é construir uma mesquita”, celebra o palestino radicado em Goiás. Um sonho compartilhado com adeptos da fé islâmica na capital goiana e que ganhou reforços nos dois últimos anos.\nResultado do esforço coletivo da comunidade muçulmana local, a construção contou com o apoio e doações de empresários e pessoas de diferentes regiões do Brasil. “Cada tijolo, cada pilar aqui é a contribuição de uma pessoa”, diz Fatimah.