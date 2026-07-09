O governo estadual estuda transferir o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) para o novo prédio, no Conjunto Fabiana, em Goiânia, no início de 2027. Ontem, o governador Daniel Vilela (MDB) assinou um protocolo de intenções para a compra do imóvel, que será feita por meio de contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação. O valor pode chegar a R$ 500 milhões.\nA nova estrutura está 90% pronta e a mudança deve ocorrer em fases. “Podemos abrir o pronto socorro aqui e posso fechar as portas lá. Se tivermos pacientes graves sem condições de remoção, ficam lá até terem condições de sair”, explica o secretário estadual de Saúde, Rasível Santos.\nSegundo o titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a aquisição do prédio deve ocorrer por meio de um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a ser pago com recursos do Tesouro Estadual. “Foi aberto um edital. O governador conseguiu com o Ministro do Planejamento”, explica. Conforme Santos, na última segunda-feira (6) foram entregues as documentações necessárias e o protocolo de intenção tem um prazo. “Até dia 2 de setembro tem que estar tudo submetido ao BNDES”.