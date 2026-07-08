A mudança do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) para o novo Centro Administrativo do governo do estado foi adiada para agosto. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Administração, Francisco Sérvulo Nogueira, em entrevista à reportagem.\nA transferência será para o antigo prédio que sediava a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, no centro de Goiânia. Outras duas pastas do governo também serão transferidas para o local. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Estado da Administração (Sead). Estas duas, segundo o secretário, têm previsão de transferência apenas em março de 2027.\nÀ reportagem, o secretário informou que a previsão de início das obras para receber as secretarias era setembro, mas o cronograma sofreu um atraso e por isso a data deve ser atualizada.