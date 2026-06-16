No final da tarde desta segunda-feira (15), o primeiro dia útil desde a implantação do sistema binário da Avenida T-10 com a Rua T-55, alguns motoristas que desciam a T-55 no sentido Avenida T-3 ainda se confundiam com o novo modelo de tráfego na praça do cruzamento com a Rua T-30. A chamada mão inglesa instalada no espaço foi local para que muitos condutores utilizassem a faixa da direita para circular a praça, o que agora está proibido. Na nova configuração, o acesso à T-3 é pela esquerda, enquanto que a direita só deve ser usada para a conversão à T-30. Além disso, foi necessário o controle de agentes de trânsito para que pedestres atravessassem a T-10 com a direita livre instalada na T-3.\nO binário que foi inicialmente prometido em setembro do ano passado, mas adiado após resistência de moradores, foi decretado como mudança para a região em maio passado, com a implantação ocorrendo no último sábado (13). O secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, acompanhou a movimentação desde o início da manhã e afirmou que o trânsito fluiu conforme o planejado. Segundo o titular da pasta, o monitoramento identificou que a circulação ocorreu sem retenções severas, embora alguns pontos demandem ajustes. “Nós hoje estamos começando de forma definitiva, agora com um volume maior de veículos, o binário da T-55 com a T-10”, declarou o secretário em entrevista coletiva, acrescentando que a onda verde fortalece a circulação e auxilia os condutores.