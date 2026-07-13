Intervenções para garantir a fluidez no trânsito em Goiânia, apesar de comemoradas por motoristas, reacendem o debate sobre a exclusão de pedestres e ciclistas no planejamento urbano. Não é de hoje que a capital vê obras para comportar o aumento do número de carros e acompanhar o ritmo acelerado de uma grande cidade, mas, desde o início da atual gestão, uma série de alterações viárias com o objetivo de reduzir congestionamentos e diminuir o tempo de deslocamento intensificou esse processo, com implantação de sistema binário, corredores e conversões à direita livre, o que ocasionou supressão de ciclofaixa e até redução de calçada para estacionamento. Especialistas alertam que as mudanças afetam a mobilidade ativa. Pedestres e ciclistas também relatam dificuldades após as alterações em diferentes pontos da capital.