Bombeiros militares durante o resgate do corpo (Divulgação/CBM)\nA técnica de enfermagem Rejane Mendes da Silva, 45, começou a ser julgada pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (16), em Araguaína. Ela responde pela morte do empresário José Paulo Couto, de 75 anos, crime que ganhou repercussão após o corpo da vítima aparecer enrolado em panos sob uma ponte da cidade, em julho de 2025.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Mulher acusada de matar empresário vai a júri popular\nO julgamento acontece no Fórum de Araguaína. A acusada responde por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. O processo também inclui os crimes de ocultação de cadáver, furto e adulteração de sinal identificador de veículo.\nA decisão sobre a condenação ou absolvição caberá ao Conselho de Sentença, formado por sete jurados sorteados. Até a última atualização desta reportagem, os trabalhos seguiam em andamento.