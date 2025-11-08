Uma mulher foi presa após atear fogo ao marido em Goiânia, segundo a Polícia Civil. O homem filmou quando a esposa o ameaça e, logo depois, quando é atingido pelas chamas. Ele sofreu queimaduras graves e está internado.\nVocê fez a sua escolha, eu fiz a minha”, afirma a mulher nas imagens.\nO nome da mulher não foi divulgado. O DAQUI não conseguiu contato com a defesa dela.\nNo vídeo, é possível ver o homem deitado na cama, quando a mulher sai e retorna com uma garrafa de álcool e um isqueiro, ateando fogo nele em seguida. O homem sai correndo desesperado, com o corpo em chamas.\nSegundo a delegada responsável pelo caso, Renata Vieira, o homem está internado devido à gravidade das queimaduras, que atingiram principalmente as mãos e a região do tórax. "Queimaduras de 2º e 3º graus", detalhou.\nEm audiência de custódia, o Ministério Público de Goiás pediu a manutenção da prisão da suspeita, mas o juiz Lourival Machado negou o pedido e aplicou medidas cautelares.