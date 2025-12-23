A servidora pública Isabel Cristina Rocha, que foi atingida no olho por um chumbinho enquanto passava atrás de uma barraca de tiro, permanece com o projétil alojado atrás do globo ocular. A barraca foi instalada irregularmente na Vila de Natal, no Parque Cesamar, em Palmas.\nO acidente aconteceu durante um passeio em família no dia 12 de dezembro de 2025, quando a servidora aproveitou para ver a inauguração da Vila Encantada. Além de não ter autorização da Prefeitura, o local funcionava sem fiscalização.\nExames de raio-X confirmaram que o chumbinho está atrás do globo ocular. Segundo a filha, Agnes Rocha, a mãe passou por quatro oftalmologistas e todos recomendaram não retirar o chumbinho por enquanto. "Graças a Deus ela não está sentindo nenhuma dor desde o momento que ela foi acertada até depois da cirurgia, ela não não sentiu dor no olho", contou.