-Vídeo - Fala Cristiane Maravilha (1.3372141)\nA empresária Cristiane Maravilha, esposa do ex-jogador Túlio Maravilha, gravou um novo vídeo para esclarecer a decisão de preferir que a filha do casal estude em uma faculdade privada. Na postagem, Cristiane reconhece o valor da universidade pública. Entretanto, argumenta que Tulianne Maravilha poderia sofrer bullying na instituição por ter uma posição social mais elevada, ou seja, por ser rica (assista acima).\nTodos nós sabemos o quanto tem mérito um diploma numa faculdade federal, numa estadual. Porém, se eu matriculasse meus filhos na federal ou na estadual, por eles serem pessoas públicas e [terem] o status social ali equilibrado, mais elevado, eles iriam ser criticados. Como muitas pessoas [que] eu conheço, famosas e bem de vida, que estavam estudando em faculdades federais e eram criticadas todos os dias, tinham até bullying com elas porque não deixaram a vaga para os outros”, explicou.