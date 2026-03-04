Familiares pedem ajuda para encontrar Flávia do Nascimento, de 50 anos, que está desaparecida há 4 dias. De acordo com a família, ela saiu de Nerópolis na madrugada do último sábado (1º) com destino a Goiânia e não voltou mais para casa.\nEm entrevista à repórter Michely Loures, do g1 Goiás, o filho de Flávia, Jerônimo Augusto do Nascimento, contou que a mãe dormiu na casa dele na sexta-feira (28) e, na madrugada de sábado, ele a levou até um ponto de ônibus próximo a residência para que ela pegasse o primeiro ônibus para a capital.\nEla nunca tinha desaparecido antes por longos períodos sem comunicar a gente. Nem costumava sair muito, porque precisava cuidar do meu irmão”, disse Jerônimo.\nSegundo Jerônimo, a mãe veio para Goiânia com a intenção de conseguir dinheiro para ajudar nos exames do outro filho, Gabriel do Nascimento, de 21 anos, que tem autismo e precisa de cuidados especiais.