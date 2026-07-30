A família de Lorena Claudia Pereira Silva, que estava desaparecida desde 2013 recebeu a confirmação de que ela foi encontrada morta e enterrada como indigente. Lorena havia desaparecido em Aparecida de Goiânia.\nEm entrevista à repórter Yanca Cristina, a irmã de Lorena, Daniela dos Reis, disse que a família ficou sabendo na última segunda-feira (27), que o corpo havia sido encontrado alguns meses após seus pais terem realizado um exame de DNA a pedido do Grupo de Investigação de Desaparecidos (GID).\nA gente descobriu agora através de um DNA que meu pai e minha mãe fizeram. E o resultado do exame foi compatível com o corpo que foi encontrado em Goiânia, no meio da rua, de uma mulher ferida por arma de fogo. E assim ela foi enterrada como indigente, ficou um mês no Instituto Médico Legal (IML) e foi enterrada como indigente”, desabafou a irmã.