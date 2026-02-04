Imagens da casa de Amanda Vasconcelos, na Flórida, de outubro de 2024 (Reprodução/Google Street View)\nA empresária Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, de 28 anos e esposa do cantor Henrique, da dupla sertaneja com Juliano, passou por momentos de tensão após ser detida pela polícia em Orlando, na Flórida. O caso ganhou destaque não apenas pela prisão em si, mas também pelos detalhes envolvendo a residência onde ela estava no momento da abordagem policial, avaliada em cerca de US$ 1,6 milhão segundo informações de mercado imobiliário internacional.\nA casa, localizada no bairro Parkside, região próxima ao centro de Orlando, reúne características de alto padrão, com vários quartos, banheiros, piscina privativa, spa aquecido, jardim e vagas de garagem, conforme levantamento de sites especializados no valor de imóveis na área.