Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro de casa pelo patrão do principal suspeito pelo crime, em Anicuns, na região oeste de Goiás, na tarde desta segunda-feira (24). A vítima foi identificada como Paula Alves Ferreira e de acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o companheiro dela, Wagner Gomes dos Santos, de 47 anos, que foi preso em flagrante em Aparecida de Goiânia.\nAo O POPULAR, a defesa de Wagner disse que o homem passou por passou pela audiência de custódia e que permanece preso. Segundo ela, os pedidos relacionados à liberdade serão apresentados perante o juízo competente.\nSegundo a Polícia Militar (PM) ao jornal O POPULAR, o patrão de Wagner foi quem encontrou Paula e chamou a polícia. O homem estranhou a ausência do funcionário no trabalho e tentou falar com ele e com a vítima por telefone. Como não conseguiu contato e sabia que o casal tinha um histórico recente de conflitos, decidiu ir até a casa onde os dois moravam, no Conjunto Rio dos Bois.