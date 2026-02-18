Uma mulher foi arrastada de distribuidora, levada para um matagal e estuprada, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O suspeito foi preso pela Rotam.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não localizou a defesa dele até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu na segunda-feira (16). a mulher estava em uma distribuidora quando foi abordada pelo suspeito. Segundo a reportagem da TV Anhanguera, a mulher conseguiu reagir e desarmar o suspeito que portava uma faca.\nPolícia Civil apreende adolescente suspeito de estuprar três irmãos, em Luziânia\nJustiça torna réu vereador de Urutaí acusado de estuprar estagiária\nPolícia Civil prende homem suspeito de armazenar materiais pornográficos de crianças e adolescentes\nA mulher brigou com o suspeito e conseguiu rasgar a roupa dele e tirar um cordão. Ela fugiu, foi para a casa de alguns familiares e chamou a polícia.