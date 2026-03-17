Durante a forte chuva que caiu, no início da noite de ontem em Goiânia e região, o nível do córrego na Marginal Botafogo voltou a subir e uma mulher teria sido arrastada pela enxurrada. A reportagem da TV Anhanguera apurou que o local onde a vítima foi levada fica na altura da região da Rua 44.\nEm entrevista ao repórter Fábio Castro, durante o Jornal Anhanguera 2ª edição, na noite de ontem, o major Guilherme, do Corpo de Bombeiros, informou que o marido da mulher que desapareceu informou à equipe da corporação que os dois tomavam banho no córrego momentos antes do início da chuva na região. “Segundo ele \\[o marido da vítima\\], veio uma cabeça d’água e levou os dois. Ele conseguiu se agarrar num vergalhão \\[barra de aço na estrutura da Marginal\\], mas não conseguiu retirar a esposa da água”, conta o bombeiro militar. Ainda de acordo com o major, a mulher ficou “rodando” no meio da enxurrada desde a altura da Avenida Independência. “Ao que parece, ela passou do canal da Marginal e caiu no Córrego Botafogo, que vai desaguar no Rio Meia Ponte”, esclarece o major do Corpo de Bombeiros.