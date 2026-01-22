-Mulher é arrastada em Goiânia (1.3364917)\nUma mulher foi arrastada por uma enxurrada após cair de moto durante uma chuva em Goiânia. O vídeo mostra a mulher se levantando depois de ser arrastada por alguns metros.\nA moto da mulher também foi arrastada e os moradores conseguiram pegar a moto e levá-la para a calçada. Na quarta-feira (21), choveu em variados pontos da cidade de forma consistente.\nO vídeo ainda mostra uma bolsa da mulher sendo levada pela enxurrada. Segundo a reportagem da TV Anhanguera, a mulher perdeu a bolsa com todos os documentos, mas passa bem.\nCorredor de umidade deve provocar mais tempestades em Goiás\nForte chuva desabriga 15 famílias em Goiânia\nChuva alaga ruas e causa bloqueios na Marginal Botafogo e ponte de avenida, em Goiânia\nChuvas em Goiás\nO Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) informou que há avanço de uma frente fria vinda da região sudeste em direção a Goiás. A cidade de Edéia, no sul goiano, ocupou o primeiro lugar em chuvas com 115 milímetros.