Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta em Arraias na noite desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, 36 anos, seria o ex-companheiro dela, que também foi encontrado morto no local.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Mulher é encontrada morta ao lado do ex-companheiro em Arraias\nDe acordo com a polícia, as informações preliminares apontam que o homem teria matado a mulher e, em seguida, tirado a própria vida. Foram apreendidas uma espingarda calibre .22 e uma faca.\nA vítima de 25 anos foi identificada como Aliny Pereira de Ornelas e o homem de 36 anos como Edivaldo Teixeira Chaves. O g1 não conseguiu contato com a família do suspeito.\nSegundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), familiares informaram que a vítima e o homem tinha se separado há cerca de dois meses, mas ele não aceitava o fim do relacionamento.