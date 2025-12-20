Uma mulher identificada como Marinalva Silva Braga foi encontrada morta dentro do banheiro de casa após um incêndio em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). A Polícia Civil apura a causa. Há indícios de que a mulher tenha sido vítima de feminicídio, conforme informações da TV Anhanguera, e delegado disse que há outra linha de investigação.\nO corpo foi localizado na manhã de quinta-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados pessoalmente por populares para combaterem as chamas na casa. Ao chegar no local, a equipe constatou o incêndio na suíte da casa.\nDepois de apagarem o fogo, foi feita uma varredura no imóvel pois a filha da vítima, que é vizinha de parede, disse que a mãe não saiu da residência e que a escutou gritar por socorro, segundo os militares.