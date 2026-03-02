Uma mulher foi morta a facadas pelo namorado em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo o delegado Felipe Sala, Valdirene dos Santos Ferreira, de 39 anos, foi atacada por Marcos dos Santos Andrade, de 42, dentro de casa, no Setor Zenon Borges, na tarde de domingo (1º).\nDepois do crime, Marcos também se matou com uma facada no peito, contou o delegado. A polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados por vizinhos.\nSala ressaltou que o casal havia reatado o relacionamento há cerca de três dias. O crime teria ocorrido após um desentendimento entre os dois.\nCorretora foi morta por síndico com dois tiros na cabeça, conclui polícia\nFeminicídios crescem 54% no Tocantins em 2025, diz secretaria\nÀ polícia, filhos da vítima contaram que a mãe foi atacada no quarto da casa e correu para o banheiro, onde estavam uma filha e uma sobrinha, para pedir socorro.