Suspeito preso após duas horas de buscas (Divulgação / Polícia Militar de Goiás)\nUma mulher de 49 anos foi morta e o suspeito foi preso após bater o carro na BR-153, em Ceres, região central do estado. Segundo a Polícia Militar de Goiás, a vítima foi identificada como Geila José Machado Souza e chegou a ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu no local. O suspeito sobreviveu ao acidente e foi encaminhado para a delegacia.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o DAQUI não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem. Em nota, a Câmara Municipal de Ceres lamentou o ocorrido e informou que Geila José Machado Souza era servidora no município.\nA Câmara Municipal de Ceres manifesta profundo pesar pelo falecimento de Geila José Machado Souza, servidora do nosso município. Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor”, lamentou.