Uma mulher de 19 anos foi presa na manhã desta sexta-feira (1) suspeita de utilizar as redes sociais para divulgar e comercializar drogas, em Araguatins, no Bico do Papagaio. Segundo a Polícia Civil, a mulher debochava da polícia na internet, pois havia sido abordada outras duas vezes em menos de 15 dias.\nA suspeita teria publicado vídeos na internet anunciando a venda de substâncias análogas a maconha, cocaína e crack na região do Bico do Papagaio.\nIrmãos suspeitos de chefiar facção criminosa morrem em ação da PM em Mineiros\nMiss goiana é presa em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro\nOperação apreende 467 kg de cocaína escondidos em carga de abacaxi na BR-153\nSegundo a polícia, o mandado de prisão temporária foi cumprido com apoio da Polícia Militar, a fim de assegurar avanços nas investigações, a coleta de provas digitais e a identificação de possíveis envolvidos na atividade criminosa.