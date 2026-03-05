-VÍDEO (1.3382257)\nUma mulher, de 50 anos, foi presa suspeita de furtar uma garrafa térmica dentro de uma Delegacia de Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), ela pediu um café para o policial e, após aguardar buscar, furtou a garrafa dele. A suspeita responderá pelo crime de furto qualificado (veja vídeo acima).\nO Jornal Daqui não localizou a defesa da suspeita até a última atualização desta reportagem.\nA prisão da mulher aconteceu na manhã de quarta-feira (4). Um vídeo divulgado pela polícia mostra a suspeita enfiando a mão na abertura do vidro da delegacia, quando alcança uma garrafa vermelha térmica e sai com o objeto na mão.\nJovem é preso suspeito de furtar R$ 100 mil que estava escondido embaixo do colchão da ex-patroa, em Goiânia\nHomem que furtou R$1,2 milhão em joias em Goiânia é preso e liberado