Uma mulher foi presa suspeita de agredir os dois filhos e golpear a avó, de 81 anos, com uma faca, em Rio Verde, no sudoeste do estado. Segundo relatado pela vítima à Polícia Militar de Goiás (PMGO), ela foi atingida após tentar intervir em uma agressão da neta contra os dois filhos, de 13 anos e 9. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso.\nEm nota enviada ao Jornal Daqui, a defesa da suspeita, identificada como Andreza Andrade, informou que ela passou pela audiência de custódia nesta terça-feira (3) e está em liberdade com uso de medidas protetivas (leia nota abaixo).\nA defesa da Sra. Andreza vem informar que os fatos ainda serão apurados no inquérito policial. Durante a audiência de custódia realizada hoje, a juíza entendeu que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, concedendo liberdade mediante medidas protetivas”, respondeu a defesa.