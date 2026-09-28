-VÍDEO (1.3461486)\nUma mulher foi presa suspeita de agredir uma grávida de seis meses com caco de vidro, em Rio Verde, segundo apuração da TV Anhanguera. Um vídeo divulgado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) mostra o momento em que a suspeita, de 27 anos, atinge a mulher (veja o vídeo acima). A vítima sofreu seis lesões, sendo nos braços, peito, ombros e nas costas. No entanto, a parte mais atingida pelos golpes foi a barriga.\nAinda segundo a reportagem, a mulher foi presa pelo crime de tentativa de feminicídio com agravante por causa da gravidez. O nome da suspeita não foi divulgado, por isso o DAQUI não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem. Conforme apurado pela TV Anhanguera, o bebê e a mãe estão bem e não correm risco. Inicialmente, a mulher havia sido levada para uma unidade hospitalar de Rio Verde, mas foi liberada.