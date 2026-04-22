-VÍDEO DAQUI: Mulher filma vendedor de sorvete de joelhos com carrinho e se emociona: 'Era sobre fé' (1.3401412)\nA escritora e estudante de psicologia Juliana Rita compartilhou, em sua rede social, um vídeo que mostra o vendedor de sorvetes Valdir Rodrigo de Oliveira orando de joelhos na Avenida JK, em Palmas. O registro ganhou repercussão e emocionou internautas.\nNa postagem, ela contou que tentou comprar alguns picolés, mas ele havia vendido todo o estoque do dia.\nE ele me falou: filha, acabou, vendi todos na Ilha da Canela'. Ele estava ali agradecendo a Deus porque vendeu todos os picolés. Estou em lágrimas aqui escrevendo porque não era sobre picolé. Era sobre fé", relatou nas redes sociais.\nAo JORNAL, ela contou que a decisão de publicar o momento na internet veio do desejo de compartilhar uma cena bonita, mostrando como as pessoas podem ser exemplos de gratidão.