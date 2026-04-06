Bruna Stephanie Freitas Brandão, de 36 anos, fugiu de Caldas Novas, na região sul de Goiás, para escapar das agressões do ex, mas foi morta a facadas por ele, no Distrito Federal. O suspeito Elenilton Pereira Bezerra, de 36 anos, foi preso e vai responder pelo crime de feminicídio.\nA reportagem não localizou a defesa dele até a última atualização desta reportagem. O crime aconteceu no Riacho Fundo II, na sexta-feira (3). O suspeito foi até a residência de Bruna com a desculpa de ver o filho de 2 anos, que presenciou o crime.\nSegundo a Polícia Militar do Distrito Federal, Bruna foi atacada com golpes de faca nas imediações de sua residência e chegou a ser socorrida por populares até uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.\nNamorado gravou áudio antes de matar jovem em condomínio: 'Por isso o feminicídio está do jeito que está'