-VÍDEO (1.3415832)\nUma mulher levou tiro no rosto e mentiu para a polícia sobre tentativa de homicídio, em Rio Verde, região sudoeste do estado. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a vítima relatou que um desconhecido havia entrado na própria residência e disparado contra o marido, mas o tiro pegou nela. No entanto, após contradições com o relato do marido da vítima, ele confessou que ocorreu um disparo acidental e foi encaminhado para a delegacia da cidade.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o DAQUI não conseguiu contato com a defesa dele até a última atualização desta reportagem. Além disso, o nome da vítima também não foi divulgado, e a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dela. Ainda segundo a polícia, o tiro atravessou a bochecha da mulher, atingindo só o tecido mole, não correndo risco de morte.