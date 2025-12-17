Caminhonete saiu da pista e bateu em uma árvore na GO-060 (Divulgação / Corpo de Bombeiros de Iporá)\nUma mulher morreu após caminhonete capotar na GO-060, entre as cidades de Iporá e Arenópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros de Iporá, a vítima foi identificada como Ruscaia Rodrigues. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (17). Na caminhonete, a vítima estava com mais outros dois ocupantes que sobreviveram e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Iporá.\nOs nomes dos sobreviventes não foram divulgados, por isso, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem.\nÔnibus tomba em rodovia e deixa passageiros gravemente feridos, diz Polícia Rodoviária Federal\nÔnibus cai em rio durante travessia por balsa entre Tocantins e o Maranhão\nEmpresário morre em acidente na GO-070