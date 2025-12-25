Um acidente de trânsito deixou uma mulher morta e outras três pessoas feridas na BR-060, em Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo os bombeiros, os quatro estavam no mesmo carro, que saiu da pista e capotou. Lorena Monique Silva, que era a passageira do banco dianteiro, não resistiu e faleceu ainda no local. O acidente aconteceu nessa quarta-feira (24).\nO motorista do veículo e dois adolescentes que estavam no banco traseiro ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde deles até a última atualização desta reportagem. Além dos bombeiros, o atendimento também foi feito por equipes da Triunfo Concebra, a concessionária que administra a rodovia.\nGrávida e marido morrem após carro bater de frente com caminhão e pegar fogo na BR-020