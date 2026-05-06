Uma mulher de 61 anos, identificada como Ana Maria Freitas Vieira, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto limpava a parte de baixo da geladeira com um rodo metálico, informou a Polícia Civil (PC). O acidente ocorreu nesta terça-feira (5), em Serranópolis, no sudoeste de Goiás.\nDe acordo com a polícia, o corpo foi encontrado pelo companheiro da vítima, que havia agendado para a empresa de internet ir até a residência do casal, mas estranhou, após receber diversas ligações, que os técnicos não foram atendidos.\nCata-treco: saiba como pedir recolhimento gratuito de móveis e eletrodomésticos\nDono de distribuidora de bebidas é preso suspeito de alterar medidor de energia para manter conta em R$ 40 mensal\nAcidente na ponte do Rio Verdinho deixa seis pessoas feridas e duas desaparecidas em Serranópolis, dizem bombeiros