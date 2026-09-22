Mariana Oliveira Ferreira morreu após ser esfaqueada dentro de casa em Anicuns, no Oeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o ex-marido Marco Túlio Rosa Lobo é suspeito do crime e fugiu. O POPULAR não localizou a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nAo POPULAR, uma amiga de Mariana disse que o ex a encontrou em um evento e a chamou para conversar. Ela aceitou, mas acabou sendo assassinada.\nEla foi até a fazenda e quando ela chegou lá e disse que não dava mais e iar saindo no portão, ele deu uma facada nela e fugiu. Ele voltou pra dá o conferi e ao todo foram 24 facadas. Os vizinhos achou ela no chão. Ela ainda pediu pra levarem [pro hospital] que ela tava morrendo. Eles chamaram o socorro, mas não deu tempo", afirmou amiga, que preferiu não ter o nome divulgado.\n'Marcou vidas', diz família de marceneiro achado morto