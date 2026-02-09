Guincho e carro caídos no Rio Doce (Divulgação / PRF)\nUma mulher, de 60 anos, morreu e outras seis ficaram feridas após um acidente no km 113 da BR-364, em Cachoeira Alta, na região sudoeste do estado. O acidente aconteceu após um carro, conduzido por um jovem de 21 anos, atingir um guincho que transportava outro veículo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), com o impacto, o guincho e o carro que estava sendo carregado caíram da ponte.\nO acidente aconteceu na noite deste domingo (8). Segundo a polícia, o carro estava sendo conduzido pelo jovem sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O nome dele não foi divulgado, por isso O POPULAR não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nO veículo que o jovem conduzia estava em direção a Aparecida do Rio Doce, em Caçu. Ao passar pela ponte sobre o Rio Doce, o veículo aquaplanou, bateu na defensa metálica da rodovia, perdeu o controle da direção, entrou na pista contrária e atingiu o guincho, que caiu da ponte nas águas do rio. O carro que atingiu o guincho permaneceu na pista.