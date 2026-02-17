Acidente deixou Rayane Dias Silva, de 29 anos, morta e ao menos 12 pessoas feridas (Kaliton Mota/TV Anhanguera)\nUm tombamento registrado na BR-153, em Aliança do Tocantins, resultou na morte de Rayane Dias Silva, de 29 anos, e deixou outras vítimas feridas. O acidente mobilizou equipes de resgate e levou sobreviventes ao Hospital Regional de Gurupi, no sul do estado.\nA vítima que morreu era do Maranhão e teve o corpo velado na casa da mãe. Outras três pessoas permanecem internadas, conforme atualização médica.\nO caso ocorreu em um dos principais trechos da BR-153 no Tocantins, rodovia com histórico de acidentes graves. As circunstâncias do tombamento ainda estão sob apuração.\nO que aconteceu na BR-153?\nUm veículo tombou na BR-153, no município de Aliança do Tocantins. O acidente deixou uma mulher morta e outras pessoas feridas. Equipes de resgate realizaram atendimento no local e encaminharam vítimas para unidade hospitalar.