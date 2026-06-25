Sirlene Souza Barbosa, de 66 anos. (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma mulher de 66 anos morreu após mais de 40 dias internada depois que um elevador em que ela estava caiu em uma clínica de hemodiálise de Aparecida de Goiânia. Conforme apurado pela TV Anhanguera, Sirlene Souza Barbosa sofreu fraturas no fêmur, na tíbia e no calcanhar. A Polícia Civil investiga o caso.\nO acidente aconteceu em 11 de maio, mas Sirlene morreu na segunda-feira (22). Familiares contaram que ela estava dentro do elevador da Clínica São Bernardo quando o equipamento despencou. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti Sereno. Em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Heapa).\nA reportagem entrou em contato com a Clínica São Bernardo para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.