-MORTA A FACADAS (1.3354900)\nNatali Vieira Batista, de 33 anos, que foi morta a facadas pelo namorado após uma discussão em Goiânia, estava em um relacionamento com ele há cinco meses, segundo a família. De acordo com uma prima que não quis ser identificada, Djanir Brito Guimarães manipulava a vítima.\n"Tentamos intervir, mas ele manipulava ela. Não deixava ela ter nem o próprio telefone", relatou.\nO jornal não conseguiu localizar a defesa de Djanir Brito Guimarães até a última atualização desta reportagem.\nMulher é encontrada morta dentro de banheiro de casa após incêndio em Águas Lindas de Goiás\nHomem 'rasga' a cabeça de ex-companheira durante festa de 1 ano do filho, em Itumbiara\nPM é exonerado após emprestar arma para namorada matar amiga\nAinda de acordo com a familiar, Natali "virou outra pessoa" depois que começou a se relacionar com o suspeito. Segundo ela, a família "está em pedaços" com o que aconteceu.