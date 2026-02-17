De acordo com a irmã da vítima, o casal ficou junto por 13 anos e, quando se conheceram, a filha de Elieser tinha apenas 2 anos (Arquivo pessoal/Irmã de Elieser Teodoro)\nElieser Teodoro da Silva, de 39 anos, morta a tiros pelo ex-marido no sábado (14), em Itumbiara, no Sul de Goiás, era uma mulher conhecida pelo cuidado com a família, pelos laços de amizade e pelo amor aos animais, contou uma irmã. Segundo a familiar, a mulher “gostava muito de ajudar as pessoas” e tinha uma vida simples, dedicada à filha e à casa. Ela deixou uma adolescente de 15 anos, que também foi agredida pelo padrasto, o operador de empilhadeira Pedro da Costa Queiroz, de 46.\nEla era uma pessoa muito querida de verdade. Gostava muito de ajudar as pessoas, gostava de plantas e era apaixonada por animais de estimação. Ela me mandava foto dos gatos dormindo porque achava a coisa mais linda desse mundo”, relatou a irmã à repórter Letícia Graziely, do POPULAR.