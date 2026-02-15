O corpo de Rayane Dias Silva, que morreu no acidente com um ônibus de viagem na BR-153, no sul do Tocantins, está em Buriti Cupu (MA), onde familiares realizam o velório na casa da mãe da vítima. O horário do sepultamento ainda não tem definição.\nSegundo a empresa Viação VIP Brasil, a seguradora realizou os trâmites para liberação do corpo ainda na noite de sábado (14), no Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi. Após a liberação, uma funerária preparou o corpo e iniciou o deslocamento para o Maranhão. O corpo chegou por valta das 17 horas deste domingo (15).\nA empresa informou que presta assistência à família da vítima e aos demais passageiros. De acordo com a Viação VIP, um veículo da própria companhia buscou passageiros em Gurupi durante a madrugada. O companheiro e o irmão da vítima seguiram no ônibus da empresa até o destino final. Outros passageiros seguiram para Goiânia (GO) e, de lá, receberam encaminhamento para suas cidades de origem.