Uma mulher de 72 anos que realizava o exame prático para tirar a carteira de motorista perdeu o controle do veículo e atropelou um menino de 11 anos, em Fátima, na região central do Tocantins. A vítima sofreu fratura na perna e está internada aguardando cirurgia.\nO caso foi registrado nesta terça-feira (3) na Avenida Teotônio Vilela, no centro da cidade. O g1 pediu posicionamento à Autoescola Lopes, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) lamentou a situação e informou que "prestou todo o atendimento necessário depois do incidente e acompanhou os envolvidos até a chegada dos órgãos responsáveis pelo socorro e das equipes das forças de segurança" (veja íntegra da nota a seguir).\nA imagem do caso foi postada nas redes sociais pela página Onlines de Paraíso. A Polícia Militar informou que foi chamada e registrou a ocorrência. Os militares verificaram que a condutora do veículo realizava o exame prático de direção.