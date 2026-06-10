Uma mulher pulou de uma moto em movimento para se salvar após ser espancada e estuprada em Nova Crixás, região norte de Goiás, segundo a Polícia Militar. Ao g1, o capitão Renato Ribeiro disse a mulher relatou que levou coronhadas na cabeça e socos no rosto. No mesmo dia, o suspeito foi encontrado pela polícia e morreu em confronto.\nDe acordo com a polícia, a mulher teve alta hospitalar após dois dias, mas está recebendo acompanhamento médico.\nO caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (8). O 55º Batalhão Independente foi acionado por um enfermeiro do Hospital Municipal de Nova Crixás, que atendeu a mulher depois que ela foi socorrida por um motorista, que a viu caída na rua após pular da moto.\nSegundo o capitão Ribeiro, ela relatou que conhecia o suspeito apenas de vista e que saíram juntos naquela noite. O suspeito a levou para uma casa na zona rural do município, onde ela teria se recusado a ter relações sexuais com ele.“Ele chegou nessa chácara e queria ter relações sexuais com ela, e ela não aceitou. Foi quando ocorreram as agressões e o estupro”, afirmou.