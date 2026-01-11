A mulher suspeita de criar um perfil falso em uma rede social para atacar a reputação de uma ex-colega de trabalho, em Paraíso do Tocantins, tinha o objetivo de prejudicar a loja e provocar a demissão da vítima. Segundo o delegado José Lucas Melo, responsável pelo caso, ao ser confrontada, a investigada confessou o crime.\nO caso aconteceu em novembro de 2025. O nome da investigada, que tem 32 anos, não foi divulgado e o g1 não conseguiu contato com a defesa dela.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a suspeita entrava em contato com mulheres e afirmava que a vítima mantinha relacionamentos extraconjugais com os maridos delas.\nClientes do estabelecimento em que a vítima, de 37 anos, trabalha passaram a receber mensagens do perfil falso. Segundo a SSP, as informações falsas foram enviadas a diversas mulheres e, por isso, o caso ganhou repercussão na cidade.