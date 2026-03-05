Flávia do Nascimento, de 50 anos, que saiu de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, a fim de buscar dinheiro para o tratamento do filho autista, foi encontrada nessa quarta-feira (4). As informações foram passadas pelo delegado Pedromar Augusto à repórter Tatiane Barbosa do g1 Goiás.\nFlávia havia desaparecido na madrugada do último sábado (1º), quando saiu de casa com destino a Goiânia. No domingo (2), ela ligou para uma prima de um número desconhecido e disse que estava na porta de um hotel na capital.\nSegundo um dos filhos de Flávia, Jerônimo Augusto do Nascimento, a mãe chegou a ser vista na Região da 44, na capital. Na ocasião, ela estava com o celular, documentos pessoais e algumas roupas. Jerônimo revelou que a intenção de Flávia era conseguir ajuda para pagar os exames do outro filho, Gabriel do Nascimento, de 21 anos, que tem autismo e precisa de cuidados especiais.