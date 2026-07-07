- salao_beleza_america.mp4 (1.3430388)\nUma mulher identificada como Alessandra Ribeiro Souza Rodrigues foi presa nesta segunda-feira (6), no Setor Jardim América, em Goiânia, suspeita de se passar por policial e delegada para aplicar um golpe em um salão de beleza. De acordo com a Polícia Civil (PC), ela teria ido ao estabelecimento colocar um aplique de mega hair no valor de R$ 660 e, após a conclusão do procedimento, alegou que iria buscar o dinheiro em sua residência. Conforme a apuração policial, a vítima e uma testemunha a acompanharam até o endereço indicado, mas o pagamento não foi realizado no momento.\nA Polícia Militar (PM) foi acionada para atender à ocorrência, contudo, a investigada se recusou a falar com a equipe.O DAQUI procurou a defesa da suspeita, mas até a finalização dessa matéria, não conseguiu localizar.