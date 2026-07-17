-carrega_marido_daqui.mp4 (1.3434181)\nUma cena inusitada registrada em Iporá, no oeste goiano, ganhou as redes sociais e já soma milhões de visualizações. A contadora Amanda Mello, de 27 anos, que pratica crossfit, decidiu carregar o marido no colo para entrar em um restaurante. O cuidado foi necessário porque o também contador Renato Marinho, de 30 anos, estava com o pé quebrado (veja o vídeo acima, exibido pela TV Anhanguera).\nConforme apurado pela repórter do g1 Goiás, Rafaella Barros, o casal havia acabado de sair do hospital. Renato machucou o pé enquanto jogava futebol e estava com dificuldade para andar. Daí, ao chegarem ao local para almoçar com alguns amigos, Amanda resolveu tomar a iniciativa.\nChegando lá na porta, eu falei: 'vou te pegar'. Ele achou que eu ia levar de cavalinho, mas eu disse que ia pegar era assim mesmo", explicou a contadora.