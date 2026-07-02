O Senado aprovou nesta terça-feira (30) o uso de spray de pimenta por mulheres para repelir agressão injusta, atual ou iminente. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em março e agora segue para a sanção presidencial. A proposta autoriza a comercialização, a aquisição e a posse de aerossóis de extratos vegetais para fins de defesa pessoal de mulheres, desde que usados de forma proporcional e cessando após a neutralização da agressão.\nA medida valerá para mulheres acima de 18 anos e para jovens entre 16 e 18 anos desde que responsáveis autorizem a compra. O projeto foi aprovado de forma simbólica, quando não há votação nominal ou contagem de votos.\nLei aprovada dá dinheiro para mulher comprar arma para se proteger\nVulneráveis seguem presentes como nômades urbanos nas ruas de Goiânia