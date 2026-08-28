Com o fim do prazo de 60 dias determinado pelo Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO), a Prefeitura de Palmas transiciona a retomada da gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Segundo o município, estão sendo feitos estudos para a realização de um novo chamamento público para a gestão compartilhada das unidades Norte e Sul.\nA prefeitura informou que os serviços ofertados nas UPAs seguem funcionando normalmente, sem alteração na rotina, desde a retomada neste domingo (23). E ressaltou que a atual gestora terceirizada, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, negocia a desmobilização de suas equipes.\nO município não informou como ficam organizadas as escalas dos profissionais e o fluxo de atendimento médico à população.\nEm nota enviada à TV Anhanguera, a Prefeitura chegou a afirmar que o processo de transição conta com um plano de ação acompanhado de perto pelo TCE. Segundo a administração, foram repassados até o momento quase R$ 24 milhões à Santa Casa de Itatiba, e as 2 últimas parcelas seguiram rigorosamente as diretrizes do Tribunal, condicionadas à comprovação documental dos serviços efetivamente prestados.